Balaguer no podrá estrenar toda la iluminación navideña el próximo día 4 de diciembre, fecha prevista para el encendido oficial, debido a la falta de empresas presentadas al concurso para instalar las luces en las calles. La alcaldesa, Lorena González, confirmó esta situación en el pleno del jueves, en el que explicó que el consistorio está buscando alternativas para resolver el problema.

La licitación, con un presupuesto de 114.097 euros, se dividió en cuatro lotes para facilitar la contratación y favorecer la participación de empresas locales. Dos incluían el suministro y el montaje de los adornos luminosos bidimensionales de las calles, mientras que los otros contemplaban el alquiler e instalación de elementos tridimensionales y árboles de Navidad. Estos últimos ya están adjudicados pero los trabajos de las luces en las calles han quedado pendientes.

La Paeria intenta encontrar una empresa que pueda asumir el montaje y había previsto una visita técnica para desbloquear la situación. La primera edil aseguró que se hará todo lo posible para que algunos espacios luzcan decoración desde el primer día. La campaña incorporará nuevos adornos interactivos pensados para los niños.