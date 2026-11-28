Imagen de archivo de alumnos de la escuela de Oliana practicante esquí alpino en el Puerto del Conde. - M.C.

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La negativa de los docentes de numerosos centros de Catalunya a organizar salidas escolares fuera del horario lectivo ha tenido por ahora un impacto escaso en las estaciones de esquí de Lleida, que han tenido pocas cancelaciones por este motivo.

Sin embargo, estas se han distribuido de manera desigual entre los diferentes dominios esquiables. Así, Baqueira Beret indicó que la movilización de los docentes no perjudica a la estación porque apenas reciben grupos escolares. Tampoco ha tenido incidencia en Boí Taüll y Espot Esquí, puesto que la mayoría de estudiantes que reciben son de escuelas de fuera de Catalunya.

En el caso de Port Ainé, la gerente, Gemma Tost, explicó que sí ha tenido cancelaciones, pero menos de las que temían. “Las asociaciones de familias tratan de sacar adelante las salidas”, indicó. La incidencia ha sido mayor en Port del Comte, mientras que ha sido desigual en el esquí nórdico.