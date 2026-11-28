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La circulación ferroviaria de las líneas R13 y R14 de Rodalies entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Les Borges Blanques ha quedado interrumpida este sábado por la mañana por una "incidencia operativa", según ha informado la empresa en las redes sociales. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera para cubrir la falta de trenes en este tramo.

Fuentes de Renfe han confirmado a ACN que la incidencia operativa ha sido provocada por los trabajos de mantenimiento de varios convoyes de tren y la "falta de disponibilidad de material". La previsión es que a partir del mediodía ya se pueda restablecer la circulación en tren entre estas estaciones.