Bellmunt d'Urgell está ultimando las obras de mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua del municipio, unos trabajos que permitirán reforzar la calidad del servicio, optimizar la eficiencia y mejorar el control de la red de distribución. Actualmente, se está trabajando en la última fase de los trabajos en el depósito de agua, que incluyen mejoras en la zona de potabilización, la limpieza y desinfección del depósito de agua y una nueva impermeabilización. Estas intervenciones tienen como objetivo garantizar la calidad del agua de boca y mejorar las condiciones de conservación de las instalaciones.

El proyecto también incorpora la digitalización de todos los contadores de agua del municipio, una actuación que permitirá avanzar hacia una gestión más eficiente y un mayor control de los consumos a través de un sistema de telegestión. La actuación incluye la sustitución del cuadro eléctrico.

En cuanto a la seguridad, se ha instalado una protección en los depósitos para mejorar las condiciones de trabajo y proteger a los operarios que hacen el mantenimiento de las instalaciones. Los trabajos contemplan una inversión de 350.900 euros y cuentan con ayudas de la Diputación.