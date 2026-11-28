Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega prevé aprobar el próximo jueves, día 3, el presupuesto para 2027, que asciende a cerca de 29,5 millones, un 16,6% más que el de este año. Las cuentas destacan por el incremento de las inversiones, que alcanzan 7,3 millones, un 63,6% más que en 2026. Entre las actuaciones figura una partida de 2,7 millones para mejoras urbanísticas en la vía pública, que incluye pavimentación de calles, pacificación de los entornos escolares, accesibilidad, parques infantiles y mejoras viarias. En Patrimonio, destacan 507.893 euros para rehabilitar la cubierta del Museu Trepat y 120.000 euros para restaurar el tejado de la Farinera Balcells, mientras que, en Educación, se incluye el último pago de 382.517 euros para adquirir la llar d’infants El Triangle y 213.300 euros para reformar centros educativos. El presupuesto también contempla inversiones en instalaciones deportivas como el pabellón municipal (234.882 euros) y se ha incluido una partida de 600.000 euros para renovar parte de la tubería de agua principal.

Las principales áreas de gasto serán en Bienestar de las personas (17,1%), Urbanismo y Vivienda (15,5%), Educación (13,7%) y Cultura (12,2%). En materia de vivienda, se mantienen 400.000 euros para la compra de inmuebles. También crece un 21,8% la partida de subvenciones, hasta los 867.048 euros e incluye la campaña de bonos a los comercios (100.000 euros) y las ayudas para rehabilitar viviendas vacías (120.000).

El ayuntamiento destinará 878.499 euros a amortizar deuda bancaria y la ratio de deuda viva se situará en el 46,74% a finales de 2027. El consistorio prevé una operación de crédito de 5,1 millones. La propuesta de presupuesto del gobierno de Junts y la CUP se presentó ayer al Consell de Ciutat.

Por otro lado, el pleno del jueves aprobó el nombramiento de Joan Ribó como juez de paz.