Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Encontrar pareja, organizar planes con amigos o conocer gente nueva con aficiones similares y, sobre todo, poder hacerlo en catalán. Este fue el objetivo que se marcaron tres jóvenes de Cervera, Jan Quer, Èric Poveda y Pau Cambero, al crear la aplicación Quedem.cat. La plataforma busca facilitar estos encuentros a través de la lengua catalana, de forma natural y sin limitarse al ámbito romántico o sexual, como ocurre con otras aplicaciones similares.

“La idea surgió en una conversación de bar entre los tres, al darnos cuenta de que faltaba una app 100% en catalán y que fuese más allá de las citas, pudiendo pasar rápidamente del chat al encuentro en persona”, explicó Poveda.

Para ello, Quedem.cat permite crear un perfil y utilizar dos funcionalidades diferenciadas: un apartado específico para las citas, que funciona de forma similar al de otras aplicaciones del sector, y otro de comunidades, en el que los usuarios pueden encontrar personas con aficiones e intereses compartidos, organizadas en distintos grupos.

En función del uso que se quiera hacer de la plataforma, esta solicitan unos datos u otros, aunque ambas opciones son compatibles. Según Quer, “con esto conseguimos que personas que ya tienen pareja o no quieren tener ninguna cita también puedan utilizar la plataforma para conocer gente nueva”.

Los tres emprendedores tuvieron la idea de crear ‘Quedem.cat’ durante una conversación de bar.. - J. BONILLA

La aplicación también integra los contenidos de FemPlans.cat, otra iniciativa impulsada por los tres jóvenes que recoge propuestas de actividades y planes de ocio de distintos ámbitos y puntos de Catalunya. Así, Quedem.cat incorpora un mapa en el que se pueden consultar las actividades que entidades, ayuntamientos y particulares han publicado en este portal, con la intención de facilitar que los usuarios encuentren propuestas y puedan compartirlas en las comunidades.

La herramienta se puso en marcha este otoño y sus impulsores esperan “llegar a públicos distintos y que se vayan generando comunidades de forma orgánica, ya sea para hacer excursiones, ir a conciertos o simplemente tomar el vermut”. El catalán es la lengua vehicular de la plataforma y, en este sentido, Quer señaló que “ya existían otras apps en castellano o inglés, pero nosotros somos de Cervera, nuestra lengua es el catalán y queríamos que llegase también a este sector”. Por ahora, el servicio está disponible únicamente en Catalunya, aunque sus creadores prevén ampliarlo al País Valencià y Andorra en los próximos meses.

Los usuarios pueden encontrar planes a través de un mapa. - J. BONILLA

La plataforma también incorpora medidas de seguridad, como la verificación opcional del perfil mediante un selfie, que permite obtener una insignia identificativa. La comunicación solo está habilitada entre usuarios que han mostrado interés mutuo, mientras que las opciones para denunciar o bloquear perfiles están accesibles directamente desde la aplicación. Las denuncias, además, son revisadas por el equipo impulsor.

Quedem.cat se puede descargar gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Al mismo tiempo, ofrece distintos planes de pago que amplían las funcionalidades disponibles con más matches diarios o la opción de enviar notas de voz de hasta diez minutos en los chats.