La Guingueta d'Àneu invertirá 417.500 euros en la urbanización y mejora de diferentes espacios públicos de seis núcleos del municipio: Escaló, Berrós Jussà, Gavàs, La Guingueta, Cerbi y Jou. La actuación permitirá renovar pavimentos deteriorados, mejorar la seguridad de los peatones y solucionar problemas de drenaje y conservación de las calles y plazas. Los trabajos responden al mal estado de diversos espacios urbanos y a la necesidad de mejorar tanto su funcionalidad como su imagen, además de preservar el patrimonio local.

En el núcleo de Escaló se pavimentarán con piedra la plaza de la iglesia y la calle de la Plaça para unificar el aspecto de la Vila Closa. También se pretende evitar que las lluvias arrastren sedimentos hasta la carretera y mejorar la seguridad peatonal con una barandilla en la calle Riuet. En Berrós se rehabilitará el pavimento de la plaza Major. En Gavàs se renovarán los abrevaderos y se actuará sobre el talud de un aparcamiento para prevenir desprendimientos. En La Guingueta se repararán las calles de la Església y de les Bordes. En Cerbi se pavimentará una calle y se mejorará el drenaje y, finalmente, en Jou, se acondicionará un aparcamiento y se reparará un alcorque.