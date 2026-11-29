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La empresa Edificio Rostower, con la que el celebre futbolista Leo Messi invierte en activos inmobiliarios, adquirió el pasado 24 de noviembre el Hotel Tredòs, en el municipio de Naut Aran. La adquisición, formalizada el pasado 24 de noviembre y comunicada a Portfolio Stock Exchange, donde cotiza esta sociedad mercantil, incluye el edificio de este establecimiento y una finca rústica colindante.

Este es el tercer establecimiento hotelero que el astro argentino del fútbol adquiere en la Val d’Aran, tras la compra del hotel Himalaia (rebautizado como MIM Baqueira) y el SNÖ Colomers. También es el cuarto en el Pirineo, tras haber comprado otro en el Principat dAndorra. En octubre de 2025, Edificio Rostower firmó un acuerdo con Meliá Hotels International para que la cadena pasase a gestionar los hoteles MIM Baqueira, MIM Andorra y otros tres en Sitges, Mallorca y Sotogrande. Hasta entonces, todos ellos estaban en manos del Majestic Hotel Group, la sociedad gestora de alojamientos turísticos del futbolista.

El Hotel Tredòs, de cuatro estrellas, forma ya parte de la cadena Meliá. Se trata de un establecimiento que cuenta con habitaciones individuales, dobles y para familias, y que está equipado con una piscina exterior. La adquisición por parte de la inmobiliaria de Messi se ha hecho pública cuando se espera el inicio de la temporada de esquí en la estación de Baqueira Beret a partir de la próxima semana, aunque esto dependerá de si hay nuevas nevadas y el frío permite fabricar nieve.

Al margen del negocio hotelero, la inmobiliaria de Messi se dedica también a la compraventa de locales para oficinas y plazas de aparcamiento.