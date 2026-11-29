Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Els Ulls de la Història, la nueva experiencia museográfica en 3D del Centre del Romànic de La Vall de Boí, en Erill la Vall, ha recibido un total de 38.069 visitas desde su inauguración en febrero del pasado año hasta el 31 de octubre. Así lo explicó la organización, que destacó la buena acogida tanto entre el público visitante como entre los propios vecinos.

Esta iniciativa ofrece la posibilidad de explorar los elementos históricos y artísticos, el paisaje y el territorio gracias a la nueva museografía y técnicas immersivas, métodos y tecnologías que crean entornos simulados o se superponen al mundo real para generar a los visitantes una sensación de presencia e interacción.

Este proyecto de realidad virtual invita a los visitantes a retroceder en el tiempo hasta la construcción de las iglesias románicas del valle. Mediante gafas de realidad virtual, se revive la concepción, financiación y creación de estos templos, además de los estudios pioneros que los dieron a conocer y la influencia del entorno en la vida de las comunidades locales.

“El uso de tecnologías aplicadas a la divulgación del patrimonio muestra cómo el pasado puede reescribirse con los medios del presente, dando a conocer el románico de La Vall de Boí desde una perspectiva renovada y accesible, que se adapta a las demandas culturales y educativas actuales sin renunciar a su esencia histórica”, explicaron desde el centro de Erill la Vall.

El 30 de noviembre del año 2000, las iglesias románicas de La Vall de Boí fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. En 25 años, más de 3,2 millones de personas han visitado el conjunto románico. El hito de la Unesco disparó las visitas, que se duplicaron en apenas un año, pasando de 60.000 en el 1999 a más de 120.000 en el 2001. El año récord fue el 2007, con 157.000 visitantes.

El reconocimiento de la Unesco posicionó a escala mundial el conjunto de iglesias: Sant Climent de Taüll y Santa Maria de Taüll, Sant Feliu de Barruera, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Santa Maria de l’Assumpció de Cóll, Santa Maria de Cardet, La Nativitat de Durro y la ermita de Sant Quirc de Durro. En el último cuarto de siglo han recibido más de dos millones de visitantes.