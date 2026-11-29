El ministerio de Territorio ha abierto el proceso para declarar Lugar de Memoria Democrática el paso fronterizo aranés de Eth Pont de Rei. Se trata de un escenario destacado de la Operación Reconquista de España de 1944, el último intento de derrotar al régimen de Franco a través de la lucha armada. Por allí entraron el 19 de octubre gran parte de los guerrilleros que combatieron en Aran, y fue también su principal vía de retirada a partir del 27 de octubre, ante el contraataque de las tropas franquistas. La apertura del expediente, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la víspera de las elecciones generales, otorga a este paraje una protección provisional a la espera de la resolución definitiva, que deberá emitir el próximo Gobierno que salga de las urnas.

Entre 3.000 y 4.000 hombres comandados por el coronel Vicente López Tovar establecieron su base de operaciones en Bossòst y se desplegaron en el Baish Aran, donde volvió a ondear la bandera tricolor de la República española. Muchos de ellos habían encadenado la defensa de la República durante la Guerra Civil, el exilio tras la derrota y la participación en la resistencia francesa contra la ocupación nazi.

Su plan era avanzar hasta Vielha y aislar el valle cortando el puerto de la Bonaigua y el túnel de Vielha (entonces todavía inacabado) para evitar la llegada de tropas franquistas. Esperaban incitar así un levantamiento popular contra la dictadura y recibir apoyo de los países vencedores contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no hubo revuelta interna en un momento de represión feroz, miedo y precariedad extrema en plena posguerra. Tampoco hubo ayuda de ningún otro país, en una Europa centrada en su propia reconstrucción. El contragolpe del régimen franquista, que movilizó a unos 80.000 soldados para repeler la incursión guerrillera en el Pirineo, forzó la retirada de los guerrilleros.

“La Operación Reconquista de España fracasó en sus objetivos militares y políticos inmediatos, pero constituye uno de los episodios más significativos de la resistencia armada contra la dictadura franquista”, afirma la resolución del ministerio. “Fue protagonizada en buena medida por personas que, tras haber combatido contra el fascismo y contribuido a la liberación de Francia, intentaron continuar esa lucha al otro lado de los Pirineos, convencidos de que la derrota del fascismo en Europa debía alcanzar también a nuestro país”, añade, y concluye que “la incursión guerrillera en Aran representó un intento de cambiar el curso de la historia y devolver la libertad a España, constituyendo un relevante testimonio de resistencia frente a la dictadura y de lucha por la libertad y la democracia”.

La apertura del expediente conlleva la anotación preventiva en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, lo que exige “evitar la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. En el lugar hay paneles explicativos instalados por el Memorial Democràtic de la Generalitat, así como de la ruta Perseguits i Salvats, creada por la Diputación para dar a conocer las rutas de evasión de judíos perseguidos por el nazismo.

Ley de Memoria Democrática

Esta protección se lleva a cabo en el marco de la ley de Memoria Democrática de 2022, una legislación a la que se oponen tanto PP como Vox, que se han declarado partidaros de derogarla si llegan al gobierno.