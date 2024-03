El reto de abrir un centro de idiomas

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de La Seu, la única del Pirineo, celebra este curso 2023-24 su vigésimo aniversario. El centro impulsó una nueva etapa educativa y cultural en la ciudad en materia de enseñanza de lenguas extranjeras. Por ella han pasado desde su inauguración 3.800 alumnos, una cifra elevada, según valora su directora, Mercè Solanelles, que ha estado al frente de la escuela durante sus dos décadas de historia.

“Conseguir que la ciudad tuviera una escuela pública de idiomas fue un gran reto y aporta un valor añadido incalculable”, afirmó la directora. Recordó los inicios del centro, que empezó de una forma algo precaria y provisional en aulas del instituto Joan Brudieu de la capital del Alt Urgell. No fue hasta mayo del 2009 cuando se trasladó a su ubicación actual, el centro cultural Les Monges. Allí ganó espacio y obtuvo unas mejores condiciones para ofrecer una docencia de calidad con los recursos necesarios. La escuela empezó con 3 profesores, 90 inscripciones y ofreciendo cursos de inglés, francés y alemán, pero la poca demanda hacia la lengua germánica obligó al centro a dejarla de impartir. La proximidad con Andorra y la frontera con Francia ha contribuido a que los estudios de francés sean un éxito y que la EOI de La Seu ofrezca la posibilidad de formarse hasta el nivel intermedio B2. Una parte del alumnado es del otro lado de la frontera andorrana. Acuden al centro de La Seu porque necesitan la lengua francesa para sus puestos de trabajo. La EOI de La Seu dispone de dos Centros Públicos Delegados (CPD). Un aula está en Sort, donde ofrece formación de la lengua inglesa, y en Puigcerdà, donde, además de inglés, imparte también francés. En estos momentos cuenta con más de 200 alumnos matriculados y un claustro de ocho profesores. La edad mínima para matricularse es de 14 años y no existe un límite de edad para aprender idiomas. Algún alumno ha llegado a asistir con más de 80 años. Y es que las clases intergeneracionales “son muy enriquecedoras y motivadoras, porque se ayudan unos a otros. A los mayores les cuesta más la expresión oral, en cambio, los jóvenes tienen más facilidad y menos vergüenza”, explica la responsable. La EOI de La Seu cuenta con “jubilados, profesores que vienen a certificarse, Mossos d’Esquadra, Guardia Civiles, estudiantes de INEFC o piragüistas”. “Ahora nadie tiene excusa para no aprender idiomas porque no se lo puede permitir”, concluye.