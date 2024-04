Cuatro cargadores de coches eléctricos para atraer turistas en Estamariu

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

Estamariu dispone desde hace apenas una semana de sus primeros cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos y, en las próximas semanas, se pondrán en marcha otros dos en el núcleo de Bescaran. Los ha instalado la comunidad energética que impulsa la Fundació Planes Corts, junto con vecinos y residentes de este municipio de 136 habitantes.

La Associació Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-la Vall del Port Negre ha invertido hasta ahorra 40.000 euros en los primeros puntos de carga de vehículos del municpio, con el fin de posicionarlo en el mapa de la movilidad eléctrica del Estado. La directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, explicó que quieren “atraer un nuevo público a Estamariu”. “No cabe duda que, si los propietarios de este tipo de vehículos nos ven en el mapa de movilidad eléctrica, no dejarán de visitarnos”. afirmó Ferrer. “Antes quizás no lo hacían porque temían no disponer de autonomía suficiente” apuntó, pero ahora la disponibilidad de puntos de carga “es la excusa perfecta para venirnos a ver”.

De los cuatro puntos de carga, dos son de acceso libre y están en el aparcamiento exterior del Hotelet d’Estamariu. Los otros dos son de uso exclusivo para clientes de este alojamento y están instalados en su aparcamiento subterráeo. cada uno de ellos tiene una capacidad de carga de 22 kW de potencia. Para utilizarlos es necesario darse de alta en la aplicación Place to Plug. El precio por cada kWh es de 0,3 euros. La comunidad energética también ha instalado placas fotovoltaicas para garantizar toda la energía necesaria para Estamariu y Bescaran y trabaja para crear una planta de biogás en el municipio que genere energía eléctrica y térmica y mejore la gestión de los purines de granjas. La entidad pretendee también pretende estimular el uso de los vehículos eléctricos en las comarcas del Pirineo para reducir la huella de carbono. Según el último balance de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Anuario de la Mobilidad Eléctrica), 2023 concluyó con 140.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables. El aumento respeto al año 2022 fue del 39% y la cuota de mercado, del 12,2%. De estos, 76.347 eran eléctricos puros y 62.838 híbridos enchufables.