Tres años trazando frontera

Un equipo de técnicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, de los ministerios de Exteriores y de Territorio de Andorra, y los Agentes Rurales retomarán a mediados de mes, una vez acabe la temporada del deshielo, las prospecciones sobre el terreno para concluir el estudio que definirá la frontera entre España (Lleida) y Andorra y que impulsan los gobiernos de ambos países. En verano pasado realizaron el trabajo de campo en el límite con el Alt Urgell y este año lo harán en el límite de frontera con la Cerdanya. Esta es la tercera campaña para solucionar el conflicto que empezó en noviembre del 2021 tras la denuncia del Parc Natural del Alt Pirineu a los Agentes Rurales para que investigaran si el parque solar que construía Andorra en la zona del Pla-nell de la Tossa, en la parroquia de la Massana, ocupaba territorio catalán. Un informe de los Agentes Rurales concluyó que 16.000 metros cuadrados del campo fotovoltaico están situados en Les Valls de Valira, en la zona del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Mientras, el campo solar de la estación de esquí de Pal Arinsal, que empezó a generar energía en enero del 2022 y que es una de las empresas que debe impulsar las energías renovables en el Principat, continúa en funcionamiento. La infraestructura, de la compañía eléctrica Nord Andorrà, supuso una inversión de 2,2 millones de euros. Ocupa una superficie de 22.000 metros cuadrados, cuenta con 5.300 placas, genera una producción anual de 2.400.000 kWh y supone más del 40% del consumo de Pal y Arinsal.

El alcalde de Les Valls de Valira, Ricard Mateu, se reunió a principios de año con el nuevo embajador español en Andorra, Carlos Pérez-Desoy Fage, “para pedirle que defienda los límites que nosotros consideramos correctos, que son los que hay ahora”. “La única información que tenemos es que continúan trabajando y va para largo”, concluyó. El gobierno de Andorra ha confirmado que la última reunión de la comisión bilateral, creada para dirimir los límites de la frontera, se celebró a principios de marzo.

El embajador español en Andorra, por su parte, hizo unas declaraciones a finales del pasado año en las que aseguraba que el estudio podría estar listo en un plazo de “dos o tres años”. Este diario ha intentado ponerse en contacto con el embajador sin conseguirlo.La ‘invasión’ territorial que podría haber cometido Andorra con la construcción de su parque solar más grande en el límite de frontera con Catalunya, en el municipio del Alt Urgell de Les Valls de Valira, no es la única discrepancia territorial que se registra en las cartografías de lado y lado de frontera, que no dejan claro donde acaba Andorra y donde empieza Catalunya y el Estado español. Las divergencias sobre estos límites fronterizos supera las 200 hectáreas, según estudios de expertos del territorio en ingeniería forestal. La disputa del Planell de la Tossa por las 5.300 placas solares, afecta a unas 10,45 hectáreas de terreno, que según los mapas oficiales catalanes y españoles corresponden, en un 40 por ciento, a la EMD de Os de Civís. En el mismo municipio, pero en este caso en el núcleo de Civís, hay 86,71 hectáreas de terreno forestal que podrían generar controversia y que están situadas en el barranco de Laquell, cerca del refugio de Francolí. Esta es la superficie mas grande que está en controversia. Esta zona forma parte, según los agentes rurales, del espacio de bosque donde el Principat celebra cada año la semana de caza del rebeco.También en la EMD de Bescaran hay aproximadamente 30 hectáreas en disputa. Estas están situadas en la zona suroeste del Pic Negre. En este caso, este punto tiene la particularidad que es una zona transitada por vehículos motorizados, una actividad no sancionada en Andorra pero sí en Catalunya.Y al límite con la Cerdanya, también hay 76 hectáreas que plantean dudas según la cartografía escogida. Se trata de una zona escarpada y poco transitada situada entre los refugios de l’Illa y de Montmalús y que próximamente serán estudiados por los técnicos sobre el terreno.

El Govern de Andorra quiere hacer más atractivas las inversiones en energías renovables y el pasado año modificó el reglamento para dar más facilidades al sector empresarial y a la ciudadanía para que autoconsuman la energía producida en el país. Los últimos datos públicos del consumo de renovables en el país son del 2022, cuando el 67% de la electricidad consumida fue de origen renovable (un 38% eólica, un 24% hidráulica y un 4% solar). El campo solar que impulsó Nord Andorrà, con una inversión de 2,2 millones de euros, es un ejemplo de proyecto que quiere potenciar el país.