Cortes nocturnos de luz a 30 familias de Oliana

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de Oliana han expresado su malestar ya que desde hace unos diez días se quedan sin luz por la noche. La avería afecta a una treintena de familias a las que les saltan los diferenciales en horario nocturno, aunque por el día no hay ninguna incidencia. Las calles afectadas son Josep Escalé, avenida Barcelona y calle Moreres, aunque solo en diferentes bloques de pisos y casas unifamiliares en tramos determinados de estas vías públicas.

Según las primeras investigaciones, se trata de una avería del cableado. Fuentes municipales remarcaron que ya se ha hablado con Endesa, que está trabajando en la localización de dicha avería. Por el momento, no se ha encontrado el punto donde está la afectación, por lo que el descontento vecinal persiste. Según el consistorio, el pasado viernes comenzaron a monitorizar los contadores de luz y estaba previsto que los técnicos hicieran el domingo y hoy nuevas comprobaciones para acotar los tramos donde podría estar la rotura.Los cortes se registran en viviendas que se construyeron hace unos 12 o 13 años, según los vecinos afectados, “ya que se nos obligó a instalar sistemas magnetotérmicos para constatar las subidas de tensión”, afirman. La zona se ubica cerca de donde se encuentra el ayuntamiento, aunque hay casas de la zona antigua que no tienen este problema. Al quedarse sin luz por la noche, los congeladores no funcionan “por lo que nos levantamos con la comida para tirar. Eso ya nos ha sucedido en varias ocasiones”, aseguran los vecinos afectados. Por otra parte, inciden en que hay algunas personas que tienen que mantener medicamentos en frío y que, con esta situación, también se echan a perder “y esto sí que supone un problema ya que tienen que volver a solicitar el medicamento al CAP para conseguir de nuevo las recetas”. Los vecinos aseguran que, en un principio, Endesa se desentendió del problema ya que achacaba la incidencia a las instalaciones internas de cada vivienda y aconsejaba que se llamara a un electricista. “Gracias a la intervención del consistorio, que es donde dirigimos todas nuestras quejas, -remarcó el vecino-, Endesa se ha hecho cargo de la problemática y está buscando dónde se encuentra la avería”. Los vecinos aseguran que los cortes son intermitentes y que en la del domingo al lunes no se registraron.