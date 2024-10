Facturas del consorcio Segre-Rialb sin pagar por falta de interventor

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

La marcha el pasado 31 de julio de la interventora contratada por el Consorci Segre Rialb, que gestionaba los 2,5 millones de las subvenciones Next Generation, ha dejado en jaque a empresas que no pueden cobrar las facturas de los trabajos realizados. Las más afectadas son las 3 que se encargan de la construcción del centro de escalada y deportes de montaña de Peramola, en obras desde la pasada primavera. También están paralizados los pagos de parte de la obra para construir el sendero de la Ribera Salada, que transcurre entre el puente de Ogern y el de Altès, en Bassella. El alcalde de Peramola, Joan Puig, explicó que la obra del centro de escalada está dividida en varios lotes y que hay pendiente de certificar y pagar facturas por valor de “más de 50.000 euros”. Los afectados son el constructor, la empresa que está adecuando el rocódromo interior y la firma que se hace cargo de la instalación del ascensor. “No estamos hablando de multinacionales, sino de empresas pequeñas que están aguantando como pueden los retrasos pero que si no pagamos en breve no descartan tener que parar”, lamentó. En Bassella, la alcaldesa, Cristina Barbens, dijo que la obra del sendero está acabada pero que “quedan pendientes de pago 3.800 euros de la dirección de la obra y otros 8.657 euros de uno de los proveedores”. La falta de esta figura afecta también a expedientes de adjudicación de obras pendientes, como la adecuación de los accesos y la señalización del pantano de Rialb, que afecta a Tiurana y Bassella.

El presidente del Consorci Segre-Rialb, Josep Tàpies, explicó que tras más de 2 meses de bloqueo “empezamos a ver la luz” y que la entidad ultima la contratación de una nueva interventora, que se incorporará durante los próximos días. Tàpies agradeció “la paciencia de los industriales que han continuado tirando adelante las actuaciones a pesar de no cobrar las facturas”.