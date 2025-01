Las áreas para autocaravanas del Alt Urgell dejarán de ser gratuitas

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

Hasta ahora, los turistas que viajaban en caravana, autocaravana o furgoneta camperizada en el Alt Urgell no pagaban por utilizar las áreas destinadas a este tipo de vehículos en la comarca. Esto cambiará a lo largo de los próximos meses, puesto que los equipamientos y alguno de sus servicios de las áreas de Organyà, Peramola, Arsèguel y Montferrer pasarán a ser de pago. Este cambio se debe a dos motivos. Por una parte, sufragar costes de mantenimiento de estas instalaciones. Por otra, la constatación que, en la mayoría de casos, los turistas que hacen uso de ellas no utilizan ningún otro servicio de los municipios que las acogen. “Nos acaba suponiendo solo un gasto, sin ningún beneficio aparente”, coinciden en afirmar los alcaldes de estos cuatro municipios.

En Peramola, el ayuntamiento ya cobraba por el agua potable y, desde otoño, también lo hace para disponer de suministro eléctrico en el área de caravabas. Su alcalde, Joan Puig, explica que la factura de la luz “había subido más de 200 euros en apenas dos meses”. El objetivo, añadió, “no es hacer un negocio, pero sí cubrir los gastos de mantener el espacio”. El consistorio ha hecho una inversión de 7.000 euros para instalar una máquina y una aplicación para poder cobrar por este servicio.

Constatan que turistas en caravana vacían aguas fecales, cargan las baterías y se van sin hacer gasto

En Organyà, el ayuntamiento ya ha aprobado la ordenanza fiscal que regulará el precio público del servicio de estacionamiento de autocaravanas. El consistorio lo ha fijado en 7 euros por día, e incluye el suministro de agua y energía eléctrica. El alcalde, Celestí Vilà, consideró que “hemos ofrecido los servicios sin ningún coste durante 4 años, pero ahora ya es insostenible porque dedicamos esfuerzos a su mantenimiento y los turistas no hacen gasto alguno en el municipio”. Lamentó que son muchos los que llegan y se van sin hacer gasto.

En Arsèguel, el alcalde, Antoni Casanoves, dijo que “estamos valorando cobrar una cuota porque nos resulta insostenible y no tenemos repercusión alguna”. “Muchos no llegan ni a visitar el pueblo o, si lo hacen, no consumen nada”, dijo. En Montferrer, la zona continúa siendo gratuita pero el ayuntamiento ha empezado a cobrar la luz. El agua es aún de uso libre. La área de auto caravanas de Fígols i Alinyà continuará siendo gratuita porque no dispone de agua potable ni de electricidad.

Infraestructuras del proyecto ecoturístico Camina Pirineus

Tres de estas áreas de estacionamiento para autocaravanas han sido construidas con financiación de los fondos europeos Feder, dentro del programa Camina Pirineus. Consisten en crear una red de senderos como herramienta de posicionamiento ecoturístico del Alt Urgell. Son las de Organyà, Arsèguel y Fígols i Alinyà, ubicadas en las entradas de las poblaciones. La de Organyà tiene una superficie de 2.097 metros cuadrados, está situada en la zona deportiva y tiene capacidad para estacionar nueve vehículos. La de Arsèguel tiene una capacidad menor y está situada en el aparcamiento público a la entrada del pueblo.El objetivo de la inversión en estos estacionamientos es ganar visitantes aprovechando el auge del turismo en autocaravana y, al mismo tiempo, mejorar los accesos a recursos ya existentes para facilitar las visitas.