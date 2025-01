La sala la Única de la Seu d'Urgell estrena la primera temporada de teatro profesional

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Un concierto del músico de jazz Marcel·lí Bayer servirá para iniciar la primera temporada de teatro profesional de la sala la Única de la Seu de Urgell, de gestión privada y ubicada dentro de la Escla de Teatre de la capital del Alt Urgell. La actuación forma parte del Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya, que llevará otras propuestas a la Llibreria El Refugi y al local de MeteoPirineus. La programación del espacio se ha ideado con el objetivo de ofrecer espectáculos de proximidad y con un marcado acento social. Así, hasta el mes de septiembre, se ofrecerán 24 funciones de 16 espectáculos diferentes a cargo de 12 compañías de 5 países y en 8 idiomas diferentes. Estas mezclarán disciplinas como el clown, el teatro clásico y contemporáneo y la música.

La sala cuenta con poco menos de 50 localidades y permite al espectador sentirse dentro del espacio escénico. Algunas de las sesiones están adaptadas para personas con discapacidad auditiva o visual, contando con una pantalla de sobretitulado y audiodescripción para personas ciegas. El acceso también está adaptado a personas con movilidad reducida. Además, se ha establecido un convenio de colaboración con varias entidades sociales de La Seu para poder ofrecer entradas a personas con trastorno o discapacidad mental.

Por este espacio pasarán los espectáculos ‘Folie à deux’, a cargo de la compañía Col·lectiu Diògenes; ‘Dones de flors i herbes’, de la Farga Escènica; ‘Ahora’, de la Compañía Maite Guevara; ‘Crea-t’, a cargo de los alumnos de la Escola de Teatre de la Seu; el monólogo ‘And Here I Am’ de Ahmed Tobasi; ‘In a Thousand Silences’, a cargo de Artist on the Frontline; ‘Creació Col·lectiva’, del mismo artista y en colaboración del espacio de creación Arsènic de Granollers; ‘Bodas de Sangre’, de los alumnos de la Escola de Teatre de La Seu, y, por último, un concierto de Alidé Sans.

Hay que destacar que los espectáculos de la Única están integrados en varios ciclos y festivales como el Cicle de Música Improvisada de Catalunya, la iniciativa Cap Butaca Buida, el Festival d'Arts Vives INCERT y el Festival de Teatre de Llengües Minoritzades, siendo este último de creación propia.