La copa de piragüismo de 2024 generó 3,3 millones

La Final de la Copa del Mundo de piragüismo en las modalidades Slalom y Kayak Cross, celebrada en La Seu entre el 19 y el 22 de septiembre de 2024, generó un impacto económico de 3.322.525 euros. Esta cifra, que dieron a conocer ayer los responsables del Parc Olímpic del Segre, supone que, por cada euro invertido en el evento, el retorno fue de 15,18 euros.

Las pruebas en estas dos modalidades deportivas se volverán a celebrar entre el 4 y el 8 de junio y la capital del Alt Urgell repite como escenario. Con la voluntad de dar a conocer la actividad entre los vecinos de La Seu, el parque anunció ayer que distribuirán una publicación durante los próximos días por todas las casas y establecimientos turísticos con información sobre las dos modalidades deportivas y de los integrantes de la selección española que navegarán por el canal olímpico.

El estudio determina también que cerca de 2 millones de euros de los 3,32 que generó la actividad tuvieron un impacto directo en la economía local. Además, la celebración del evento también comportó la creación de 32,46 puestos de trabajo a jornada completa, consolidando la prueba como un dinamizador de ocupación vinculada al sector servicios, alojamiento, restauración y logística. En relación a los visitantes, el gasto medio por persona fue de 115,30 euros, con una estancia media de 3,1 días entre los asistentes no locales. Cerca de un 22% de los espectadores pernoctaron en la comarca, generando actividad en hoteles y restauración. Los sectores más beneficiados, según el mismo estudio, fueron los restaurantes y bares (con un gasto por parte del 69% de los visitantes), y los alojamientos. El estudio señala que los participantes en la competición hacen un gasto medio de 687,85 euros por atleta, mientras que los equipos técnicos comportaron un gasto medio de 21.105 euros cada uno. Sus estancias se alargaron entre 3,9 y 6,3 días, con una incidencia elevada en el tejido económico local. El alcalde y presidente del Parc, Joan Barrera, destacó que este tipo de actividades “posicionan la ciudad como una destinación turística y deportiva a nivel internacional” y “refuerzan la voluntad de continuar organizando alta competición” en la instalación olímpica.