Historia viva de la estación de trenes

Publicado por Maria Molina

Este pasado lunes se cumplieron 150 años de la llegada del tren a Les Borges Blanques, un hito histórico promovido por empresarios de Tarragona para conectar la capital de la comarca con Barcelona y Zaragoza que suposo un impulso económico crucial para el desarrollo del territorio. Si alguien puede dar fe de la importancia de la línea férrea, ese es Josep Maria Álvarez, que ha pasado más de dos décadas velando por el buen estado de la infraestructura ferroviaria desde Puigverd de Lleida a Picamoixons.

“Llegué a Les Borges en 1967. Inicialmente trabajé en la estación de Lleida, en 1950 me fui a la de Balaguer, volví a Lleida, y entre 1965 y 1967 supervise el funcionamiento de la de Canfranc. Finalmente volví a Les Borges y allí me jubilé”, explica. Nació en la Pola de Lena, en Asturias, en 1931. Su padre también era ferroviario. “Lo mandaron a Lleida, lejos de casa como represalia por estar vinculado al bando republicano. Toda mi vida he trabajado en el sector ferroviario, 40 años”, dice. “En Les Borges coordinaba el trabajo de 8 brigadas formadas por 8 trabajadores cada una, que se encargaban de reparar las vías, mantenerlas en buen estado, así como reperar los caminos, las vías y los pasos a nivel, que superaban el centenar”. En 1975, Renfe derribó la antigua estación y levantó la actual, con dos viviendas y una oficina: una para el supervisor de obras y otra para el jefe de estación. “La actividad productiva estaba entonces totalmente vinculada al tren, como por ejemplo la de molinos de aceite y fábricas. Además de las mercancías, era el principal medio de transporte para que los habitantes del llano puedieran hacer recados y para distribuir el correo”. Álvarez se jubiló pocos meses antes del trágico accidente de tren que costó la vida a 15 personas, diez de ellos niños y cinco adultos, en un paso a nivel sin barreras de Juneda. “Fue un hecho muy doloroso al que no le encuentro justificación”, dijo.Tras su jubilación, el que fuera sobrestant de estas infraestructuras ferroviarias ha visto como la estación de Les Borges Blanques perdía relevancia, la actividad económica se perdía, se cerraba la oficina y la estación se degradaba día tras día. Es el precio del progreso y la automatización, valora Álvarez.

Un motor económico que atrajo actividad industrial y agrícola a la comarca de Les Garrigues