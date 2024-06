Piden a titulares de vados no utilizarlos como reserva de parking

El ayuntamiento de Les Borges ha emitido un comunicado en el que pide a los ciudadanos con vados que no los utilicen para poder aparcar en la vía pública. Insisten que un vado es “un derecho de paso y acceso a un inmueble a través de las aceras, no una reserva de estacionamiento”. El alcalde, Josep Farran, explicó que la gestión de los vados que se ha hecho en la capital de Les Garrigues durante los últimos 30 años contradice el reglamento general de Circulación, al que la normativa municipal está sujeta. “La normativa no permite aparcar delante de un vado, aunque seas el propietario. No es un derecho adquirido y por ello solicitamos un uso responsable”, dijo. La polémica nace a raíz de una denuncia de un vecino de Les Borges por un uso “no normativo de un vado por parte de un titular, que estacionaba delante de su vivienda, en una calle en que está explícitamente prohibido”, dijo. Añadió que se prioriza la ordenación del tráfico con la rotación de vehículos en la mayoría de calles.