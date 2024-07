El pantano de l’Albagés no se llenará al menos hasta primavera

Publicado por Helena Culleré Cap de Comarques Verificado por Creado: Actualizado:

La sequía impide que los responsables del pantano de l’Albagés (antes, la empresa estatal Acuaes, ahora, la Generalitat) lleven a cabo su llenado y las pruebas de carga que deben certificar la resistencia de la presa y la recepción de la obra. Con el dique finalizado hace al menos cuatro años, según el ayuntamiento, el pantano almacena actualmente 5,9 hectómetros cúbicos de agua de los 80 para los que está diseñado.

La previsión no es mucho mejor: el embalse de l’Albagés se sitúa en la cola del canal Segarra- Garrigues, a unos 85 kilómetros de la presa de Rialb, de la que debe abastecerse. Pero si Rialb no se llena, l’Albagés tampoco. Y el pantano de la Noguera ha sufrido una de las peores sequías desde que se estrenó en 1999. Actualmente ha recuperado buena parte de las reservas y está al 56% de su capacidad (en total, puede almacenar 400 hectómetros cúbicos de agua). Sin embargo, los meses de verano está al servicio del regadío y en los siguientes no es previsible que las reservas mejoren lo suficiente, así que la empresa pública considera que al menos hasta la próxima primavera no podrá ceder caudales a l’Albagés. Para ello, se requerirá una autorización del titular de Rialb, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Este retraso no es ajeno al ayuntamiento de l’Albagés, donde una cuarta parte del término municipal está afectada por el embalse, según el alcalde, Víctor Masip. El consistorio tiene preparado desde que se construyó la presa el cobro a la administración pública del impuesto de bienes inmuebles de categoría especial (BICE), de varios miles de euros y que no puede cobrar porque la obra no está entregada.

El alcalde señaló que cuando Rialb pueda ceder agua a l’Albagés este deberá iniciar su carga, completarla y probar el aliviadero. El municipio tiene actualmente dos equipos de sirenas, atendiendo al plan de emergencia de la presa, que se repite con los municipis ubicados aguas abajo en el río Set.