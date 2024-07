Detienen a dos hermanos en Sucs por el atropello de tres vecinos de Les Borges

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Lleida detuvieron ayer por la mañana en Sucs a dos hermanos, de 36 y 39 años, como presuntos autores del triple atropello que hubo el jueves en la avenida Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques, frente al bloque de pisos okupado (ver SEGRE de ayer). Dos mujeres y un hombre resultaron heridos. Los investigadores sospechan que fue intencionado.

Los arrestos se practicaron a las 11.00 horas en un control conjunto después de que los dos sospechosos fueran localizados en este pequeño núcleo de Lleida, donde residen otros familiares. Serían el conductor y su acompañante, que huyeron tras arrollar a las tres personas. Fuentes policiales indicaron que fueron arrestados por los delitos de tentativa de homicidio y de abandono del lugar del accidente aunque no se descartaba que fueran modificados. Está previsto que los dos arrestados, A.S.A. y J.S.A., pasen a disposición judicial mañana ante el juzgado de guardia de Lleida. El atropello se produjo a las 9.09 horas del jueves. El autor y un acompañante huyeron en dirección a Lleida, donde se habrían saltado un control policial. Los Mossos desplegaron un operativo. Las víctimas residen en el bloque de Santiago Rusiñol, que ha registrado varios incidentes asociados a la okupación de viviendas. La policía abrió una investigación para determinar, entre otros factores, las causas del atropello, que algunas fuentes situaban en una discusión entre familias. Sin embargo, habitantes del edificio dijeron no tener constancia de disputa alguna entre el conductor del vehículo y las tres personas atropelladas. El primero, indicaron, vive en Les Borges pero no en el mismo inmueble donde residen las víctimas. Vecinos atribuyeron lo sucedido a un accidente y apuntaron a una conducción propia de quien no estaba en condiciones de estar al volante.

El ayuntamiento plantea vigilancia privada en Santiago Rusiñol

El alcalde, Josep Farran, anunció el jueves en el pleno del ayuntamiento un acuerdo para la compra del edificio de Santiago Rusiñol, como avanzó este periódico ayer. Farran explicó que “sabemos que no es la solución definitiva, pero la adquisición de la propiedad nos permitirá tener los medios necesarios para solucionar la problemática y conseguir una gestión más cercana y eficaz”. Con esta compra, se podrán aplicar medidas como administración pública como, por ejemplo, contratar vigilancia privada, regular los alquileres sociales o elaborar un plan de gestión de la vivienda con criterios para acceder a ellos. El consistorio emplazará a las administraciones públicas para afrontar esta problemática “tan compleja que requiere soluciones que deben moverse desde diferentes ámbitos”.