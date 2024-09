Inician trámites para ampliar la recogida puerta a puerta

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El consell de Les Garrigues está preparando el pliego de condiciones para licitar la recogida puerta a puerta que pretende poner en marcha en julio del próximo año. Según fuentes del órganismo comarcal, el contrato con la empresa que lo efectúa en la actualidad, Jaume Oró, del grupo FCC, acaba en junio y para entonces tiene que estar escogida la empresa que se haga cargo del servicio domiciliario. El consell cuenta con el beneplácito de los 18 municipios de la comarca donde ahora no se aplica, incluida la capital, Les Borges Blanques. Por el momento, está implantada en Arbeca, Juneda, Cervià, Puiggròs, La Floresta y La Granadella, con muy buenos resultados en lo que respecta al aumento en los índices de reciclaje y reducción de entrada de desechos en el vertedero. El coste actual por la recogida de basura supera los 1,2 millones de euros aunque con la puesta en marcha del puerta a puerta en estos seis pueblos se ha conseguido que la fracción orgánica que se lleva al vertedero de Montoliu de Segrià (el de Les Borges no tiene una zona específica para ello) sea reaproblechable casi en su totalidad ya que no precisa apenas de tratamiento.

Por lo que respecta a las áreas de emergencia para depositar los residuos que no se han podido recoger en los horarios establecidos en el puerta a puerta ya están en funcionamiento las de Juneda, Arbeca y La Granadella. En estas tres poblaciones se han repartido 1000, 650 y 400 llaves, respectivamente, que abren los basureros de emergencia mediante sistemas de lectura con tarjeta que obligan a los usuarios a identificarse para depositar los desechos. La prevesión es distrubuir otras 250 en Cervià y faltarían de repartir en La Flotesya Juncosa, que son las poblaciones donde se han habilitado estas áreas de emergencia. No obstante, la previsión del consell es dar 4.500 de estas llaves, según los domicilos contabilizados.