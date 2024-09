El tanatorio lleva dos años y medio sin luz

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Bellaguarda, Olegari Alberich, asegura que el tanatorio construido al lado del cementiri vell lleva sin luz dos años y seis meses y no hay visos de que se pueda conectar. Asegura que se adelantó dinero a la compañía Endesa y se contaba con una ayuda de la Diputación de más de 20.000 euros que se ha tenido que devolver con intereses de demora. Incidió en que la empresa électrica ha puesto cortapisas para llevar a cabo la conexión y no ha devuelto el dinero que el consistorio adelantó para ejecutar la obra. Alberich remarcó que el servicio se pone en funcionamiento puntualmente cuando es preciso abrir el tanatorio “gracias a la colaboración de un vecino que nos deja conectar a su línea, pero el resto del tiempo no hay ni luz ni agua”. Remarcó que se han barajado varias opciones de conexión para tener luz pero en una de ellas el dueño del terreno por donde se podía hacer la conexión se negó a que pasaran cables por su propiedad y la alternativa que se dio para que bordearan la carretera C-242 tampoco fue viable. Alberich asegura que, finalmente, se instalarán placas solares.

Por su parte, fuentes de Endesa incidieron en que toda la problemática se reduce a que el tanatorio está construido en una zona no urbanizable, algo de lo que el alcalde asegura que no tiene conocimiento. La empresa aduce que durante todo este tiempo se han mantenido reuniones y buscado soluciones que no se descartan. Remarcan que es el ayuntamiento el que tiene que ponerse de acuerdo con el vecino que niega el paso para hacer la instalación, no la empresa, y que la solución que se dio para bordear la carretera C-242 de la Diputación “no es posible porque la ley lo descarta al tener que dejar libres los márgenes de seguridad”. Endesa insiste en que es vital una recalifición de los terrenos para que pasen a ser de equipamientos, mientras que el alcalde afirma que solo se causan nuevas demoras.