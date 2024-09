Urgen a realojar a familias de Santiago Rusiñol

El ayuntamiento de Les Borges Blanques pide celeridad al Govern de la Generalitat para afrontar la problemática del edificio okupado de la avenida Santiago Rusiñol. El alcalde, Josep Farran, apuntó que el principal objetivo ahora, cuando ya hay un acuerdo de compra y financiación para pagarlo, es “trabajar para garantizar la seguridad del inmueble, con gravísimas deficiencias en los suministros y servicios”. Remarcó la necesidad de actuar con premura “porque llega el invierno” y hay que primar la seguridad de las personas. “Es imprescindible la participación de la Generalitat para realojar a buena parte del contingente que vive en el edificio, que ronda las 200 personas”. Aseguró que una problemática tan compleja requiere soluciones que deben moverse desde diferentes ámbitos y la necesidad de un equipo interdisciplinario, creado por la Generalitat, que ayude a resolver esta solución: “Los entes públicos deben entender que un ayuntamiento como el de Les Borges no puede afrontar solo una problemática de estas características, por tanto, necesitamos mucha determinación por parte de la administración catalana”. Aseguró que desde el consistorio ya se ha hecho lo más urgente, que era cerrar un acuerdo de compra, “ahora hay que ponerse a trabajar, ya que durante los meses de verano, por las elecciones y la formación del nuevo Govern, todas las acciones quedaron paralizadas y no se ha avanzado. Farran explicó que la semana pasada hubo una reunión con Vivienda para afrontar la situación. “Sabemos que la compra del inmueble no era la definitiva, pero la adquisición de la propiedad sí que nos debe permitir tener medios para actuar”, dijo. Aseguró que ya en breve se podría trabajar en el edificio para garantizar su seguridad: “Hemos emplazado a Endesa y al resto de compañías pero hace falta la colaboración inmediata de la Generalitat”, dijo.

Un incendio obligó a desalojar parte del edificio en verano

Un incendio en el conflictivo bloque de viviendas obligó el pasado mes de julio a desalojar parte de este edificio y cinco personas fueron trasladas al Arnau de Vilanova por inhalación de humo. En su momento, el alcalde aseguró que era “necesario” poner orden en el acceso a estas viviendas, ya que no podía continuar la gestión descuidada que había. El incendio se registró en un hueco junto al ascensor al lado de las conducciones eléctricas. Los Mossos también evitaron que una inquilina del bloque se suicidara lanzándose al vacío.