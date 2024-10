El cementerio de mascotas, listo a principios de 2025

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El camposanto de mascotas de El Cogul será una realidad a finales de este año o principios de 2025, según explicó su nuevo promotor, Antoni Joan Torra. Se llamará cementerio Les Potetes y será el primer cementerio de animales de la provincia de Lleida.

Los impulsores han invertido unos 30.000 euros en llevar a cabo la idea. Para ello se han utilizado más de 50 toneladas de piedra seca calcárea, extraída de márgenes de fincas vecinas que han sido allanadas por la llegada del riego del canal Segarra-Garrigues. El objetivo es que el cementerio esté integrado en el paisaje y evitar el impacto visual. Los primeros impulsores fueron vecinos de la población que ahora lo han dejado en manos de Torra. Durante dos años se ha ido acumulado material y construyendo paredes, rotondas y jardineras.

Se pagarán entre 50 y 300 euros según las dimensiones de la parcela que se elija

Actualmente, los trabajos se centran en instalar vallas y los pasillos que darán acceso a las tumbas de los animales. El proyecto ya tiene todos los permisos aprobados. Con una superficie de casi 3.000 metros cuadrados, el cementerio tendrá una capacidad inicial para acoger unos 200 nichos que se levantarán, inicialmente, sobre una base de hormigón, aunque está previsto ir ampliándose hasta los 700, remarcó. Se construirán con grava o corteza de árboles para reducir el impacto medioambiental. Además, se suministrarán cajas biodegradables en cada entierro. En el cementerio podrá haber perros de todas las razas, e incluso gatos, cuyos amos pagarán entre 50 y 300 euros por nicho, según sus dimensiones, además de una cuota fija anual de unos seis euros para el mantenimiento. Asimismo, habrá una fosa común, de capacidad prácticamente ilimitada. La iniciativa está pensada para clientes del entorno urbano que no tienen ninguna otra manera de deshacerse del cadáver que no sea la incineración. Ofrecerá además el servicio de traslado del cuerpo de la mascota. En las comarcas de Lleida, Torrelameu también impulsaba un cementerio para animales en el municipio, aunque no se ha llevado a cabo. Los más cercanos están en Riudoms (Tarragona) o en Torrelles del Llobregat (Barcelona).