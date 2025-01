Entregan botellas para diluir orines de perros en las calles

El ayuntamiento de Les Borges Blanques quiere acabar con las quejas por orines y excrementos de animales en las calles del centro de la localidad, que no paran de aumentar y causar malos olores. Por ello, el consistorio inicia una campaña para recordar que la tenencia de animales de compañía comporta responsabilidades, entre las que se encuentra la recogida de excrementos y la limpieza de los orines de la vía pública. Para el consistorio, no hacerlo no es solo una falta de civismo, sino que también puede comportar sanciones. Para facilitar las buenas prácticas entre los usuarios de mascotas y mejorar la convivencia, se ha comenzado a repartir gratuitamente botellas para diluir los orines de los perros y bolsas biodegradables para la recogida de sus heces.

La edil de Medio Ambiente, Ivette Macià, avanzó que también se ampliará la instalación de papeleras específicas en las zonas más habituales de paseo y se reforzará la señalización informativa. Asimismo, explicó que las botellas se entregarán a los usuarios de mascotas que tienen los animales identificados con chips y registrados en el censo municipal. “Esto también nos ayudará a regularizar el censo y estar al día de los animales que hay en la localidad”, dijo. Paralelamente, el consistorio está regularizado la ordenanza municipal sobre tenencia de animales de 2008, “que ha quedado obsoleta”. “Tras la aprobación de la nueva ley estatal de Bienestar Animal, la ha quedado desfasada”, dijo. Añadió que, durante estos primeros meses, el objetivo del consistorio es “informar y advertir” sobre las posibles faltas y sanciones por no recoger las heces y no diluir los orines.

Otra de las medidas que prevén es la identificación de excrementos de perros mediante análisis de ADN

Cuando se haya aprobado la modificación de la ordenanza “se comenzarán a aplicar sanciones, que podrían oscilar entre 300 y 3.000 euros”, dijo la concejala. Al margen de esta campaña, el consistorio trabaja en otras medidas para erradicar el incivismo. Quiere poner en marcha la identificación de los dueños de animales que ensucian las calles con la elaboración de un censo con el ADN de cada perro, que servirá para elaborar análisis y determinar la procedencia de cada excremento en la vía pública. Una vez localizado el propietario, el ayuntamiento podrá iniciar el expediente sancionador. “Es el objetivo donde queremos llegar”, dijo la edil.