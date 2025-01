Exigen retirar los cables de teléfono que están en desuso tras el apagón del cobre

El relevo de la telefonía digital a las líneas de cable de cobre, que dejaron de funcionar el pasado mes de noviembre, ha provocado que la gran parte del cableado, que ha quedado obsoleto y en desuso, cuelgue sin utilidad alguna en las calles de los pueblos. En La Granadella, la acaldesa, Elena Llauradó, lamentó que Telefónica no haya previsto retirarlos. Añadió que, en algunos casos, los técnicos de la compañía sí que extrajeron el cobre de los cables, pero los dejaron “cortados, colgando y arrugados” en la vía pública. “Es una vergüenza porque no tenemos que tener las calles llenas de alambres, cordones o hilos que no tienen ninguna función, y tampoco es nuestro trabajo retirarlo”, dijo. El consistorio apuntó que ha recibido algunas quejas de vecinos que ven “cierta inseguridad” en tener colgando el cableado. El proceso de reemplazo de las líneas de cable de cobre dejó fuera de servicio la tradicional red de comunicaciones que durante años ha ayudado al desarrollo social y económico de la demarcación. Las centrales de cable de cobre de Lleida dejaron de estar operativas el 27 de noviembre con el cierre de las de Camp de Mart, Alcarràs, Alpicat, Les Borges, Cervera, La Seu d’Urgell, Solsona, Tremp y Vielha.