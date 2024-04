Contratan a una empresa para combatir la plaga de palomas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria de Balaguer ha contratado a una empresa para combatir la plaga de palomas que provoca desde hace meses quejas vecinales, especialmente entre los habitantes del centro histórico. Así lo anunció ayer el ayuntamiento, que indicó que esta firma ha elaborado ya un primer informe que certifica la sobrepoblación de estas aves en la capital de la Noguera. Este documento, explicó el consistorio, supone “un paso necesario para poder pedir al departamento de Acción Climática que autorice medidas para hacer frente al problema”.

La alcaldesa, Lorena González (PSC), explicó que pedirán a la conselleria autorización para dos medidas. La primera es alimentar a las palomas con pienso esterilizante, algo que debe hacerse de forma continuada durante años para obtener resultados. “La empresa nos dice que la reducción de población mediante este sistema no empieza a notarse hasta el tercer año”, indicó la primera edil. Para reducir la proliferación de estas aves de forma más inmediata, el consistorio pedirá también a la Generalitat que autorice capturas de ejemplares. De forma paralela, la Paeria requerirá a dueños de edificios donde anidan palomas que los cierren para impedirles el paso. La contratación de la empresa encargada de combatir la plaga se llevó a cabo mediante un contrato menor, que no exige convocar un concurso público al no superar el límite legal de 15.000 euros. El consistorio la hizo pública ayer, tras la constitución el pasado jueves de la comisión de seguimiento de la plaga. Este organismo reúne al consistorio, entidades del centro histórico y el colectivo de vecinos que promovió una moción para exigir medidas contra la proliferación de estas aves en el pleno celebrado en febrero. Vecinos del barrio antiguo advirtieron que la plaga de palomas persiste y que han empezado la puesta de huevos, por lo que temen que su población supere pronto los 8.000 ejemplares que estiman que hay actualmente. Estos vecinos lamentaron que la Paeria aún no haya puesto en marcha medidas para reducir la proliferación de esta especie, al considerar que supone insalubridad y riesgo para la salud humana. El consistorio, por su parte, defendió que está actuando para atajar el problema. “Los vecinos nos tendrán a su lado”, dijo la alcaldesa.