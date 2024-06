Saldar la deuda del mercado

Balaguer acumula impagos de la tasa de venta ambulante de su mercado semanal por valor de 48.000 euros entre 2023 y parte de 2022. La alcaldesa, Lorena González, explicó que se están poniendo al día los pagos pendientes de la mayoría de vendedores, aunque algunos ya no instalan sus puestos los sábados porque no disponían ni de licencia ni tarjeta censal del mercado porque eran ilegales. Según el concejal de Régimen Interno, Jesús Cienfuegos, el anterior gobierno municipal eximió de pagar esta tasa durante la pandemia, aunque esta medida no fue regularizada tras la crisis sanitaria “y los marchantes dejaron de liquidarla”.

Durante la pandemia, la Paeria vetó los paradistas eventuales para mantener las distancias de seguridad en el mercado, y solo montaban puestos los marchantes fijos y productores de proximidad. Algunos de los estos eventuales volvieron después, aunque “sin pagar su respectiva tasa”, explicó Cienfuegos. El mercado tiene ahora entre 60 y 70 expositores, cuando ha llegado a tener más de 130. Esta situación ha llevado al consistorio a intensificar el control y ha solicitado a todos los vendedores documentación para montar parada (tarjeta censal, licencia, tipo de producto, entre otros). “La mayoría nos están presentando documentación y los que no, ya no volverán al no estar regularizados”, dijo. La alcaldesa aseguró que el área de Intervención de la Paeria está validando toda esta documentación, como paso previo para convocar un concurso y adjudicar de nuevo los espacios para cada vendedor, en base a la ordenanza aprobada en 2021 para regular y modernizar esta actividad comercial. Cienfuegos añadió que una treintena de comerciantes están en lista de espera para disponer de un espacio en este mercado y que confían en publicar el concurso en otoño. Añadió que estudian que la Policía Local revise cada semana el mercado, así como los paradistas que participan en ferias y actividades comerciales. La tasa establecida para las paradas es de 1,99 euros por metro lineal. Los vendedores tienen paradas de entre 10 y 12 metros de media, por lo que pagan unos 24 euros por mercado, mientras que los de cinco metros lineales pagan 12 euros (500 euros anuales). Al año se celebran 52 mercados y la tasa de venta ambulante se paga cada tres meses. La ordenanza de 2021 regula también la obtención de licencias e incide en la tipología de las paradas (verduras, ropa, limpieza) así como su calidad. La nueva normativa debe garantizar la calidad del mercado, favoreciendo la reserva de espacios para actividades concretas como los artesanos.