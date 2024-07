Balaguer llama al civismo ante una ola de vertidos de basura y objetos

“Las calles no son un basurero aunque algunos se empeñen en que lo parezcan”. Así de contundente se mostró la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, que hizo un llamamiento para que la ciudadanía haga una correcta gestión de los residuos voluminosos en la capital. Casi la mitad de estos residuos que se gestionan en Balaguer son abandonados en la vía pública sin comunicación alguna e incluso en un horario indebido, lo que genera un problema para la recogida y la limpieza de la vía pública. “Con el sistema existente no deberían ni verse porque se dejan por la noche y son recogidos por la mañana los días establecidos”, dijo. Sin embargo, añadió que se han registrado situaciones en las que se han recogido colchones y otros enseres domésticos y horas después se volvían a abandonar más residuos en la misma zona. “Este incivismo no se puede permitir y no debe continuar”. Resaltó la necesidad de contar con la colaboración ciudadana para que los residuos voluminosos sean gestionados correctamente y recordó que el servicio de recogida es gratuito y se lleva a cabo los lunes y jueves por la noche. La capital cuenta con una ordenanza que regula los residuos municipales, comerciales, industriales y de obras, que contempla multas de hasta 3.000 euros en caso de faltas muy graves o reincidentes, y de 30.000 euros en caso de que haya una afectación directa al medio ambiente. El año pasado la Paeria de Balaguer sancionó medio centenar de infracciones al coger in fraganti a ciudadanos tirando basura en horas no establecidas.

Brigada propia e instalación de cámaras de vídeo

La Paeria estudia crear una brigada propia para recoger los residuos voluminosos, ya que ahora el servicio lo hace una empresa, pero solo los días señalados. “El resto de días son miembros de la brigada municipal con horas extras los que debe recoger los residuos y llevarlos a la deixalleria”. González apuntó que está prevista la instalación de cámaras de seguridad en las islas de contenedores.