Una joven socorrista auxilia a una niña de 4 años en las piscinas de Montgai

Una joven socorrista, Rut Bellmunt, explica que el pasado 17 de julio auxilió a una niña de 4 años tras sufrir una indisposición en las piscinas municipales de Montgai. “La pequeña estaba con su abuela cuando, al salir del agua, no reaccionaba por lo que la sacaron rápidamente y me llamaron”, señala a este diario. La socorrista empezó a hacerle las maniobras de reanimación al comprobar que la niña no reaccionaba hasta que consiguió que “escupiera el agua que había tragado y comenzó a llorar”. Bellmunt señaló que la ambulancia llegó muy deprisa y que trasladaron a la menor al hospital Arnau de Vilanova para comprobar que todo esta bien. “Me dijeron que al día siguiente, habían vuelto a la piscina, porque no querían que la pequeña le cogiera miedo al agua. Fue un susto muy grande”, remarca.