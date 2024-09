'Auditan' las paradas del mercado de Balaguer para regularlas

La Paeria de Balaguer ha contratado a una empresa que vigila a los marchantes del mercado semanal de los sábados que no disponen de licencia y montan su parada en la plaza Mercadal. “Llevan a cabo un servicio de control para tener reguladas las paradas que hay en el mercado, ya que muchos de los vendedores que instalan sus puestos no están al corriente de pago o no disponen de la licencia ni tarjeta censal del mercado”. Así lo explicó la alcaldesa, Lorena González, que aseguró que estas inspecciones se alargarán hasta fin de año, cuando está previsto publicar un concurso para asignar los nuevos espacios en el mercado para cada vendedor, en base a la ordenanza aprobada en 2021 para regular y modernizar esta actividad comercial. Añadió que cuando se detectan marchantes no declarados se les insta a pagar por los metros que utilizan o a desmontar su parada.

González recordó que Balaguer acumula impagos de la tasa de venta ambulante del mercado por valor de 48.000 euros en 2023, aunque aseguró que la semana pasada ya se comenzaron a girar los recibos del primer trimestre de 2023. Durante la pandemia el anterior gobierno municipal eximió de pagar esta tasa, aunque la medida no fue regularizada tras la crisis sanitaria y muchos marchantes dejaron de liquidarla.

El mercado de Balaguer tiene ahora entre 60 y 70 expositores, cuando ha llegado a tener más de 130. Esta situación ha llevado al consistorio a intensificar el control para tratar de regularizar todas las paradas que se instalan el sábado. Según González, se mantiene la lista de espera para disponer de un espacio en este mercado. La tasa establecida para las paradas es de 1,99 euros por metro lineal. Los vendedores tienen paradas entre 10 y 12 metros de media, por la que pagan unos 24 euros por mercado, mientras que los de cinco metros lineales pagan 12 euros (500 euros anuales).

Al año se celebran 52 mercados y la tasa de venta ambulante se paga cada tres meses. La ordenanza de 2021 regula también la obtención de licencias e incide en la tipología de los puestos de venta (verduras, ropa, limpieza u hogar) así como su calidad. La normativa debe garantizar la calidad del mercado, favoreciendo la reserva de espacios para actividades concretas como los artesanos.