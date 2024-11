Cine solidario para los damnificados de Valencia

Circuit Urgellenc, con sede en Penelles, ha recaudado desde el 8 de noviembre cerca de 4.000 euros por la venta de entradas en los diferentes cines que gestiona entre Catalunya y Aragón. La entidad impulsó una campaña solidaria en la que se destina 1 euro de cada entrada de cine para ayudar a los damnificados de la dana en València. La iniciativa seguirá hasta el próximo lunes 18 de noviembre, y el objetivo es recaudar un mínimo de 10.000 euros. Los fondos se donarán a las entidades Farmamundi y Casa Caridad, dos organizaciones no gubernamentales, que trabajan en el territorio afectado por la terrible gota fría de hace dos semanas, y que destinarán la aportación a la ayuda de todas las personas, municipios y entidades que se han visto afectadas. Pere Aumedes, director del Circuit Urgellenc, apuntó que el objetivo es llegar a los 10.000 euros con la venta de entradas hasta el próximo lunes, “de no llegar, será Circuit Urgellenc el que aportará la diferencia”. Añadió que la entidad Farmamundi participa en los espacios de coordinación con representantes de la coordinadora valenciana de ONG y otras entidades del tercer sector, para analizar el voluntariado de manera coordinada desde el sector farmacéutico. En el caso de la Casa Caridad, tiene activada una campaña de emergencia especialmente para Torrent, donde hay uno de los colegios infantiles de la entidad, que atiende 43 niños y que han no han podido acceder al centro.