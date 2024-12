Polémica por no soterrar una línea eléctrica

El grupo municipal de ERC en la oposición en el ayuntamiento de Ponts denuncia que el actual consistorio no ha otorgado la licencia municipal de obras para soterrar una línea eléctrica de media tensión que pasa por la zona urbana de la localidad, lo que ha hecho desistir a la empresa e-distribución de ejecutar el proyecto, que contemplaba una inversión de 208.119 euros. Los republicanos aseguran que cuando ellos estaban en el gobierno se otorgó licencia para soterrar el primer tramo de la línea, mientras que el permiso municipal para el segundo tramo, que se tramitó tras el cambio de gobierno en el ayuntamiento, aún no cuenta con la aprobación municipal. “Una situación que ha llevado a la eléctrica a desistir y no se ejecutará el soterramiento de la línea ni se hará la inversión necesaria para mejorar el servicio”, dijeron. Añadieron que el consistorio ha dejado “morir el proyecto” cuando el municipio sufre cortes y microcortes frecuentes, que afectan al día a día de los vecinos. Añadieron que este proyecto “podría haber mejorado el servicio y minimizar los problemas que sufren muy a menudo empresas, comercios e industrias de la localidad”.

Por su parte, el alcalde de Ponts, Josep Tàpies, de Junts, aseguró que fue el anterior equipo de gobierno de ERC el que no cursó la licencia municipal del segundo tramo cuando debía hacerse y “se trata de dos proyectos diferentes”. Añadió que el actual equipo de gobierno prefiere estudiar un nuevo trazado “ya que el actual igual no es el más correcto al pasar por el núcleo urbano y se podría mejorar o buscar una alternativa mejor”, dijo. Según Tàpies, el consistorio ha devuelto a la eléctrica el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que ya se había abonado.