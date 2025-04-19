Nuevos vestuarios para la zona deportiva, las piscinas y el pabellón en La Sentiu de Sió

La nueva zona deportiva de La Sentiu de Sió, que se está construyendo en la zona del antiguo campo de fútbol y detras del pabellón municipal, contará con un edificio de vestuarios que dará servicio al recinto de las piscinas, el pabellón y esta nueva zona, en la que habrá pistas de pádel, de fútbol 7 y de básquet 3X3. Los trabajos, que ya están en marcha, contemplan una inversión de 193.600 euros y se financian con una ayuda de 100.000 euros del Reto Demográfico de la Diputación y fondos propios del consistorio. No obstante, el edificio de los vestuarios será financiado con ayudas del Puosc y prevé una inversión de 463.400 euros. El alcalde, Josep Torres, explicó que la zona deportiva estará finalizada en un mes aproximadamente, y también se construirá un espacio para conciertos al aire libre.

En cuanto al edificio de los vestuarios, el consistorio prevé iniciar la tramitación esta primavera y “adelantar todo lo posible su construcción”. Mientras, para la temporada de verano se seguirán alquilando los barracones para ofrecer así el servicio a los usuarios de las piscinas. Hace un año se derribaron los antiguos vestuarios de las piscinas al declarar en ruina el edificio por filtraciones de agua que lo habían deteriorado.