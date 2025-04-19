SEGRE

Nuevos vestuarios para la zona deportiva, las piscinas y el pabellón en La Sentiu de Sió

La nueva zona deportiva, detrás del pabellón municipal.

La nueva zona deportiva de La Sentiu de Sió, que se está construyendo en la zona del antiguo campo de fútbol y detras del pabellón municipal, contará con un edificio de vestuarios que dará servicio al recinto de las piscinas, el pabellón y esta nueva zona, en la que habrá pistas de pádel, de fútbol 7 y de básquet 3X3. Los trabajos, que ya están en marcha, contemplan una inversión de 193.600 euros y se financian con una ayuda de 100.000 euros del Reto Demográfico de la Diputación y fondos propios del consistorio. No obstante, el edificio de los vestuarios será financiado con ayudas del Puosc y prevé una inversión de 463.400 euros. El alcalde, Josep Torres, explicó que la zona deportiva estará finalizada en un mes aproximadamente, y también se construirá un espacio para conciertos al aire libre.

En cuanto al edificio de los vestuarios, el consistorio prevé iniciar la tramitación esta primavera y “adelantar todo lo posible su construcción”. Mientras, para la temporada de verano se seguirán alquilando los barracones para ofrecer así el servicio a los usuarios de las piscinas. Hace un año se derribaron los antiguos vestuarios de las piscinas al declarar en ruina el edificio por filtraciones de agua que lo habían deteriorado.

