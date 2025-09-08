Movilización en Balaguer en el inicio del curso escolar

En Balaguer el inicio del curso ha estado marcado marcado por la movilización de familias de alumnos de la escuela Mont-roig por el retraso en las obras del nuevo edificio, sin empezar a pesar de los compromisos de la Generalitat adquiridos hace más de dos años.

Les familias han obligado a retrasar hoy la entrada en las aulas como protesta.

El nuevo curso escolar empieza hoy para casi 61.000 alumnos de Infantil, Primaria y ESO de Lleida, y más de 1,6 millones en toda Catalunya. Con respecto al año pasado en las comarcas del llano hay tres grupos más de I3 (524), 4 de Primària (1.095) y uno de ESO (632). En las comarcas del Alt Pirineu y Aran hay 259 de Infantil i Primària y 91 a la ESO.