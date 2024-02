Tractores cortan el centro de Tremp para reclamar medidas para los agricultores del Pirineo

Publicado por acn

Una quincena de tractores han cortado la C-13, frente a la delegación del Govern del Alt Pirineu y Aran en Tremp. A los tractores se han unido un centenar de agricultores venidos de diferentes comarcas del Pirineo para reclamar medidas para la agricultura y ganadería del Alt Pirineu. El manifiesto consensuado entre todos los representantes del Pirineo lo han entregado al delegado del Govern. Entre las catorce medidas que reclaman destaca una nomenclatura para el departamento sin "eufemismos" y quieren que se vuelva a llamar Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. Basta de burocracia, soluciones reales por los daños y problemas sanitarios asociados a la fauna salvaje o prioridad en el uso del agua son otras de las reclamaciones de los campesinos.

Ahora, los representantes de cada comarca harán llegado el manifiesto a sus respectivos Consejos Comarcales y Ayuntamientos.

Xavier Rivera, ganadero y portavoz de los agricultores del Pallars Sobirà, ha explicado que piden "más discriminación positiva" para los pequeños agricultores profesionales en la PAC y en las políticas fiscales. Entre los puntos acordados destaca, en el ámbito de los Pirineos, la petición de más permisos para desbrozar y más recursos para poder efectuar quemas controladas con el objetivo de recuperar pastos.

Gerard Cardona, ganadero y portavoz de los agricultores del Pallars Jussà, ha dicho que es un gran hito haberse puesto de acuerdo todos los ganaderos del Pirineo para consensuar un manifiesto con catorce puntos con los que todos se sientan cómodos. Un hito histórico para el sector que debe continuar con las reivindicaciones hasta conseguir algo, porque como ha dicho Rivera; "llevamos días de manifestaciones y tractoradas y todavía no hemos logrado nada".

El manifiesto que lleva por título 'Sense pagesia no hi ha Pirineu!' reclama una legislación y ayudas adaptadas a cada territorio y una revisión del Plan Estratégico de la PAC porque dicen los agricultores que sin sostenibilidad económica no hay sostenibilidad ambiental.

Los agricultores también reclaman un reconocimiento y compensación por los servicios ecosistémicos y paisajísticos de la ganadería de montaña y más recursos para perseguir la competencia desleal, así como una Ley de la Cadena Alimentaria funcional con precios justos y suficientes abusos de la gran distribución.

Por último el manifiesto reclama más asesoramiento, incentivos y menos fiscalización y criminalización por parte de la administración.

Los campesinos del Pirineo se oponen frontalmente a la Agencia Catalana de la Naturaleza, un organismo que creen que entorpecerá aún más el oficio y una revisión de las normativas desproporcionadas de los pequeños mataderos y obradores.

Rivera ha dicho que para conseguirlo el campesinado del Pirineo se movilizará indefinidamente para velar por la continuidad de la ganadería y la agricultura en la montaña y dignificar el oficio