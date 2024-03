Una cincuentena de personas se concentran ante Educación en Tremp por el cierre de una línea de infantil

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Una cincuentena de personas se han concentrado ante los servicios territoriales de Educación en el Alt Pirineu y Aran, en Tremp, para reclamar que no se cierre una línea de I3 y 1.º en la escuela Valldeflors de Tremp. La AFA de la escuela pública ha denunciado que el curso 2023-2024 ya se impidió a tres familias con niños nacidos en 2018 matricular a sus hijos en I5 y se les obligó a hacerlo en la escuela concertada y católica del municipio. Las familias lamentan que una vez abiertas las preinscripciones no posibilitan hacer 1.º de la escuela pública. Por todo eso, reclaman posibilitar a todas las familias la matrícula de sus niños en el grupo de I3 de la escuela pública, no cerrar la segunda línea y respetar las ratios.

El documento que han entregado en Educación también solicita abrir la posibilidad de preinscripción y matrícula para el grupo de 1.º de la pública para el curso 2024-2025. Reabriendo así la línea que cerró el curso pasado, imposibilitando a familias optar por una escuela pública laica.

La AFA entiende que sólo de esta manera se garantiza el derecho a la educación que quieren para los niños y porque "el principio de la libertad de culto es opuesto al hecho de obligar a ir a una escuela católica".

Las familias han recibido el apoyo de los sindicatos USTEC-STEs, CCOO, CGT, Intersindical y Profesores de Secundaria. Todos lamentan el cierre de una línea en la escuela pública en favor de la escuela privada-concertada. Los sindicatos consideran "un ataque" en la escuela pública que "es la única que puede garantizar una educación laica, inclusiva y de calidad". Exigen que se mantenga las dos líneas de infantil en la escuela pública de Tremp y denuncian que no se pueden practicar cierres preventivos" en la pública y no mantener abiertos los grupos en la escuela concertada. Por todo, animan a todos los agentes a iniciar un ciclo de acciones y movilizaciones para detener este cierre de líneas.