El Jussà, sin Bus de la Festa tras dos concursos desiertos

El Bus de la Festa no recorrerá las localidades del Pallars Jussà este verano. El consell comarcal no ha encontrado ninguna empresa interesada en prestar este servicio, tras quedar desiertos dos concursos para adjudicarlo. El servicio se estrenó por primera vez en el año 2003 y lleva ofreciéndose desde entonces cada año, a excepción del periodo de restricciones a la movilidad por la pandemia de coronavirus. Quedarse sin él ha provocado malestar entre los jóvenes de la comarca.

El Bus de la Festa permitía que los jóvenes no tuvieran que usar vehículos particulares para acudir a las fiestas mayores de la zona, lo que reducía el riesgo de accidentes en las carreteras. Costaba únicamente dos euros por viaje, adaptaba sus rutas al calendario festivo entre julio y septiembre y se organizaba en dos líneas, una que daba servicio a la parte norte de la comarca –desde La Pobla de Segur– y otra a la parte sur –desde Tremp–. Solo el año pasado tuvo unos 2.000 usuarios en las trece rutas que incluyó el servicio. El presidente del consell, Ramon Jordana, explicó que “entendemos y compartimos el malestar entre jóvenes y sus familias, pero hemos explorado todas las alternativas”, y añadió que “es el primer año que sucede y es una lástima, pero seguiremos trabajando para retomar el servicio el próximo verano con todas las garantías de seguridad, tanto para los usuarios del servicio como para los trabajadores”. Tras conocerse esta noticia, jóvenes de la comarca han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma en internet Change.org para mostrar su disconformidad e indignación. Aseguran que este servicio “es una necesidad, no un capricho”, y piden una “solución de urgencia para cubrir el transporte en las fiestas de este verano”. “Entendemos que puede haber dificultades para encontrar una empresa que asuma el servicio, pero no creemos que sea motivo suficiente para dejar sin transporte, durante las fiestas mayores, a gran parte de los jóvenes del Pallars”, recalcaron.