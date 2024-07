Primer 'camper park' con ducha y lavadora del Pallars

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El ‘boom’ de los viajes en autocaravanas conlleva nuevas oportunidades de negocio que impulsan el desarrollo económico local. Alt Àneu estrenó hace diez días el primer aparcamiento para estos vehículos en el Pallars que ofrece servicios como duchas, baños y lavadoras. Se llama Prat del Salt Camper Park, es de titularidad privada y se encuentra junto a la C-13, a pocos metros del comienzo del Port de la Bonaigua. Pernoctar ahí una noche cuesta 16 euros y el recinto cuenta con capacidad para unas 25 autocaravanas.

Sus promotores son Oriol y Júlia Serra, de Casa Cabaler. Explican que “queremos ofrecer a los usuarios de estos vehículos servicios a los que no siempre pueden acceder fácilmente”. Cabe señalar que existen ya varias áreas de estacionamiento semiequipadas en la comarca, pero carecen de baños, duchas o lavadoras. El acceso al nuevo recinto de Alt Àneu es restringido y es necesario un código de reserva para levantar la valla de la entrada. Paralelamente, ofrecerá un horario presencial de atención al público.

“En los últimos años ha aumentado notablemente el turismo de autocaravanas y los pueblos de la zona no estamos preparados para absorberlo”, explica Oriol, que añade que “nuestra madre, que desafortunadamente falleció hace poco, tenía este proyecto en la cabeza y junto a mi hermana decidimos sacarlo adelante”. El nuevo aparcamiento no solo contribuirá a desestacionalizar el turismo, sino que también ayudará a regular la presencia de estos vehículos en esta zona que colinda con la estación de Baqueira Beret o el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici. Sus impulsores explicaron que la normativa no contempla que puedan acoger trabajadores temporeros en invierno, puesto que el estacionamiento de cada vehículo está limitado a dos días consecutivos.

En cuanto a los servicios que ofrece, son gratuitos la ducha, los baños, y el vaciado y la recarga de los depósitos de agua. Hacer uso de las lavadoras tiene un coste de dos euros, mientras que poder conectarse a la red eléctrica cuesta otros cuatro. En los próximos días se habilitará una plataforma de reserva de plazas a través de internet, mientras que ya se pueden llevar a cabo a través del correo ele´ctrónico pratdelsaltcamperpark@gmail.com