Quejas por el mal estado de cables de fibra óptica en fachadas de edificios en La Pobla de Segur

“Es una chapuza lo que están haciendo, no todo vale para traer la fibra óptica a los pueblos”, lamenta Josep Maria Arbusà, vecino de La Pobla de Segur, que denuncia el mal estado de las instalaciones de cableado en distintas calles del municipio. “Contamina visualmente, además de quedar el servicio expuesto a gamberradas o a las inclemencias meteorológicas”, asegura. Por su parte, el alcalde del municipio, Marc Baró, explicó que la empresa Adamo es quien ha desplegado la infraestructura de fibra en la zona, aunque a menudo son técnicos de empresas subcontratadas las que hacen llegar el servicio a particulares. “Hemos hecho ya requerimientos a la empresa para que arregle el cableado, pero de momento no hay respuesta”, dijo Baró, que aseguró que “si en las próximas semanas no han actuado, lo haremos nosotros de manera subsidiaria, descontando los trabajos de futuras facturas”.