Trasladan a los Bomberos de Tremp al parque de La Pobla de Segur porque se han quedado sin calefacción y agua caliente

Interior ha trasladado a los bomberos del parque de Tremp al de voluntarios de La Pobla de Segur por falta de calefacción y agua caliente. El jefe del Parc de Tremp, Àngel Salzer, ha explicado que hace meses que están así, pero que con la bajada de temperaturas de los últimos días la situación “no era la idónea para trabajar”. Salzer ha manifestado que un bombero se tiene que poder duchar después de un servicio y más cuando a veces trabajan con productos tóxicos. Con respecto al frío, ha apuntado que en algunos espacios del parque de Tremp se ha llegado a -14°C. El colectivo de bomberos confía en que sea una situación “provisional”. Fuentes de Interior han dicho que el traslado no afecta a la operativa de Bombers y que confían en que la situación quede resuelta a finales de semana.

Salzer ha explicado que esta situación "la arrastran desde hace tiempo", pero que se iba solucionando de forma puntual. Hasta esta semana que "no se han alcanzado temperaturas de confort" en el Parque y se ha optado por el traslado.

El problema radica en una avería en la válvula de la caldera. Interior está pendiente de que la empresa encuentre la prenda para hacer la reparación. Mientras la pieza no llega se ha optado por esta solución que Interior califica de "provisional". Mientras dure esta situación los bomberos del parque de Tremp hacen el turno de guardia de día en La Pobla de Segur y el de noche lo seguirán haciendo en Tremp.

En los últimos días los bomberos iban calentando el parque con calefactores y estufas auxiliares, pero las bajas temperaturas por debajo de cero muchos días ha hecho imposible continuar trabajando en el Parc de Tremp.

El delegado sindical de bomberos en la Región de Lleida, Àlex Granados, ha explicado que esta caldera "nunca ha funcionado correctamente", pero había soluciones puntuales. Ahora, desde noviembre que la caldera está averiada y no se repara. Granados ha dicho que sin calefacción no se dan las condiciones laborales óptimas para poder trabajar y ha pedido soluciones urgentes porque "los días pasan y las soluciones no llegan".

El jefe del Parc de Tremp ha insistido en que el traslado no afecta a la operativa de bomberos y que todas las salidas de emergencias están garantizadas.

Junts pregunta al Govern

La diputada de Junts Jeannine Abella ha preguntado al Govern sobre este traslado y a qué se debe que el Parc de Tremp no tenga "las coberturas mínimas para que los bomberos puedan desarrollar su jornada laboral con normalidad y con las condiciones adecuadas".

La diputada ha preguntado al Ejecutivo por qué motivo no se ha hecho la reparación o sustitución de la caldera llegando al punto de que el parque de bomberos de Tremp en pleno mes de enero no dispone de calefacción ni agua caliente, y más teniendo en cuenta que éste era un problema conocido desde noviembre.

Abella también solicitó conocer cuando está previsto que esté resuelto el problema y, por tanto, los bomberos puedan volver al parque de Tremp. La diputada también ha preguntado si existe algún otro parque de bomberos en Catalunya que se encuentre en la misma situación.