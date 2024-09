Placas solares flotantes en la estación para utilizar los remontes en verano en el Pallars Sobirà

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El consell del Pallars Sobirà ha aprobado de forma inicial el proyecto para construir una instalación fotovoltaica flotante en una balsa de la estación de Espot Esquí, donde ya se genera nieve artificial, para el autoconsumo de los remontadores fuera de la temporada de esquí. El objetivo es que los usuarios puedan utilizarlos y dirigirse a las diferentes pistas de BTT que se habilitarán y, de esta forma, desestacionalizar el complejo para que funcione durante todo el año, según explicó el presidente del organismo comarcal, Carlos Isus. Con este fin, el consell ha llegado a un acuerdo con Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que es el organismo que gestiona estas pistas de esquí en Lleida junto con Port Ainé y Boí- Taüll.

La inversión prevista supera los 406.000 euros pero se cuentan con ayudas de los fondos Next Generation para la transición energética para la financiación de la iniciativa, explicó Isus. “La colocación de placas solares flotantes para el autoconsumo de energía con la que hacer funcionar los remontes abre muchas posibilidades en el complejo, aunque en un principio he pensado en los aficionados al ciclismo de montaña. De hecho, el que sea un proyecto centrado en el uso de las energías renovables ha garantizado la aportanción de fondos de la UE”, explicó Isus.El presidente del consell aprobó el proyecto el pasado día 3 y estará en exposición pública durante un mes para que se puedan presentar alegaciones. De no haber objeciones, la aprobación será definitiva y se impulsará la iniciativa para obtener todos los permisos pertinentes con la intención de que se pueda llevar a cabo cuanto antes.Precisamente, el Govern desencalló recientemente el proyecto para instalar placas solares en una balsa flotante de Alfés, dentro del sistema de riego del Segarra-Garrigues, tras meses paralizada por su afectación en el medio ambiente. Están previstas cuatro más.