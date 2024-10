Sort impulsa la reforma del campo de regatas L'Aigüerola

Sort quiere tener listo el campo de regatas de L’Aigüerola, en el Noguera Pallararesa, para la celebración del Mundial de Piragüismo de 2027, que compartirá como sede junto a La Seu d’Urgell. Por ello, el consistorio ha sacado a concurso la redacción del proyecto de mejora de la instalación de aguas bravas a su paso por Sort por 350.900 euros. Está previsto que la capital del Sobirà acoja las disciplinas de estilo libre y descenso en aguas bravas. El proyecto de mejora prevé completar así la reforma que ya tuvo lugar con motivo del Mundial de 2019 y en esta ocasión se centrará en el campo de regatas. El proyecto debe contemplar una readecuación de la obra que se hizo hace cinco años. Se trata de mejorar el curso fluvial, en la parte urbana del Noguera Pallaresa, ya que de los dos rulos (ola de agua que permite las acrobacias piragüísticas) uno se consideró aceptable para las pruebas del Mundial aunque su configuración no fue la más óptima. En cuanto al otro rulo, no se pudo utilizar por su mala configuración y peligrosidad, que ha causado varias incidencias desde su construcción. A lo largo de los años se han hecho actuaciones dentro del tramo natural y no canalizado del Pallaresa a su paso por Sort y se ha comprobado que las variaciones estacionales de caudal, las actividades náuticas, tanto en el campo de regatas como en el estadio de estilo libre y los usos agrícolas (captación de riego de Les Vernedes) hacen que sea muy difícil obtener una infraestructura adecuada y segura. Las obras, que se estima que costarán alrededor de 2,5 millones de euros, deben permitir disponer de un campo de regatas sostenible para reducir el mantenimiento y el coste que supondrá para el consistorio. Asimismo, deben asegurar que la instalación tenga el menor impacto visual y se integre en el entorno y que el cauce del río sea un espacio seguro al ubicarse en un ámbito urbano del Noguera Pallaresa.

Retiran centenares de residuos del cauce del Noguera Pallaresa

Varios voluntarios participaron ayer en la limpieza coordinada en diversos tramos del río Noguera Pallaresa entre Sort y Gerri de la Sal. Al mediodía los voluntarios se encontraron en Sort para hacer la separación de los residuos y basura, que después se trasladará a la deixallera comarcal donde se seleccionará y será tratada. La jornada de ayer contó con una comida para los voluntarios participantes y talleres de reciclaje. El año pasado se retiraron 4.150 kg de residuos del cauce del río.