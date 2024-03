La Revolta Pagesa se prepara para una larga protesta

La Fira fue escenario ayer de la primera asamblea provincial de la plataforma Revolta Pagesa, que representa a payeses y ganaderos de toda Catalunya. Allí presentaron su nueva estructura organitzativa ante medio centenar de asistentes. Los portavoces de las comarcas de Ponent explicaron que seguirán apostando por las asambleas, aunque se dividirán por veguerías. Explicaron que lo que se decida en las reuniones de cada vegueria se trasladará a la reunión central en la que participarán 24 representantes, tres por cada una de las ocho veguerias. Añadieron que este órgano propondrá medidas y acciones en las asambleas territoriales para que sean votadas. Uno de los miembros de la entidad, Ramon Gomà, aseguró que se quiere “crear unidad en toda Catalunya”. El colectivo teme que, al no prosperar los presupuestos de la Generalitat, se puedan retrasar más las ayudas para hacer frente a la sequía. No obstante, apuntaron que desde la mesa agraria se les trasladó que estan garantizadas y se cobrarán antes de las elecciones. Pese a ello, reclamaron que se acelere el pago y también de los ecoregimenes de la PAC (ayudas ligadas a prácticas medioambientales). Aseguraron que seguirán con las protestas y que las movilizaciones no se han terminado hasta que se nos “atienda y escuche”.