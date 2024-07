Proyectan ampliar el área industrial y la residencial

El ayuntamiento de Fondarella ha sacado a concurso la redacción del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), ya que su desarrollo se rige ahora por las normas subsidiarias de 1997 y “ello nos limita el crecimiento tanto industrial como urbano al no estar adaptadas a la ley de Urbanismo”, dijo el alcalde, Xavier Acosta. Añadió que no disponer del POUM limita la posibilidad de planificar y ordenar el crecimiento “controlado” de la localidad, además de ordenar parcelas que hay en el centro del municipio. Aseguró que el documento diseñará nuevas zonas de expansión y potenciará la creación de nuevas viviendas y suelo industrial, actualmente agotado y “con demanda”, tanto para construir casas e industrias como servicios. Añadió que el objetivo es ordenar las parcelas urbanas “que tenemos actualmente y crear nuevas, además de ampliar el cementerio y urbanizar toda el área del campo de fútbol. El nuevo planeamiento contemplará la supresión de dos de los tres pasos a nivel de la localidad y disponer de más suelo urbano. “Ya trabajamos con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la supresión y para estar listos para diseñar las calles anexas a estos pasos que permitan una mejor permeabilidad”, dijo.

El presupuesto de licitación del documento asciende a 36.300 euros y está previsto adjudicarlo a mediados de este mes de agosto. El consistorio quiere disponer de la redacción y aprobación del POUM este mandato, ya que “es una prioridad y necesidad” para Fondarella y su crecimiento futuro. De los 149 municipios del llano de Lleida, 77 tienen POUM; 48 cuentan con Normas Subsidiarias y uno cuenta con un Plan General de Ordenación, con datos de hace unos meses. En el Pirineo, 31 cuentan con POUM; 15, con normas de planeamiento, 3 con un plan de ordenación plurimunicipal y 27, normas subsidiarias. Esto implica que 49 municipios del llano y 31 del Pirineo cuentan con normas que no están adaptadas a la ley de Urbanismo de 2002. La diferencia principal entre un POUM y las normas de planificación es, según la Generalitat y a efectos prácticos, que estas solo permiten establecer mapas delimitados de suelo urbano y no urbanizable, pero no posibilitan planificar de forma conjunta el crecimiento urbanístico del municipio ni diseñar nuevas zonas de expansión.