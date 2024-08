Una avería deja mes y medio sin luz tres calles en Vallverd

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

Una subida de tensión en la red eléctrica quemó el pasado 20 de junio un total de 25 puntos de luz del alumbrado público junto con otros dos focos en el pueblo de Vallverd. Afecta a tres calles de este núcleo agregado de Ivars d’Urgell: Verdaguer, Roser y Sant Miquel, que llevan ya casi dos meses a oscuras por las noches.

El consistorio se ha visto obligado a asumir la reparación después que la compañía Endesa asegurara que no eran responsables de los daños, ya que el cuadro de luces no se había visto afectado. “Consideramos que es Endesa la que debe asumir este problema porque son responsables de esta línea y del suministro. Vamos a reclamar y si es necesario, tramitaremos la correspondiente denuncia”, explicó el alcalde de Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, que remarcó que la actuación supondrá un coste de unos 6.000 euros que el ayuntamiento deberá sufragar con recursos propios.El municipio de Ivars d’Urgell sufre con frecuencia microcortes en el suministro. “En nuestro caso, la situación es más grave y los cortes van de los dos minutos a un cuarto de hora”, remarcó Sánchez que explicó que aunque Endesa ya llevó a cabo una primera actuación para solventar los problemas, éstos no ha conseguido erradicarse.

“Con solo tres gotas de lluvia ya hay la posibilidad de que la luz se corte. Es un agravio comparativo que sufren los vecinos y consumidores de Ivars d’Urgell y Vallverd respecto a otros municipios. Aquí tenemos siempre la posibilidad de que sus electrodomésticos se estropeen o dejen sin servicio sus negocios” remarcó el alcalde, que apuntó que el problema ahora se ha agravado ya que “la compañía ya no nos facilita los números de incidencia”. lo que dificulta poder llevar a cabo un seguimiento.Los nidos de cigüeña son uno de los principales motivos por lo que se llevan a cabo microcortes en el suministro eléctrico en el Pla d’Urgell. Ante esta situación, Endesa instala unas nuevas estructuras sobre diferentes torres eléctricas del Pla d’Urgell para impedir que las cigüeñas construyan sus nidos o se electrocuten. Se trata de un nuevo prototipo que ha sido diseñado en la provincia y que se instaló ya durante el año pasado en veinte torres de media tensión repartidas entre Linyola o Torregrossa y ahora en la zona del instituto Mollerussa.