Denuncian que el centro escolar de Mollerussa donde se produjo un altercado no protegió al alumno agredido

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La familia del alumno de 13 años del centro educativo de la Salle de Mollerussa que el martes sufrió una agresión supuestamente por parte de siete compañeros de clase, como avanzó SEGRE de ayer, denunció ayer el caso ante la Inspección de la conselleria de Educación. La madre del menor aseguró a este periódico que “a las 14.00 horas envié un mensaje a la tutora de mi hijo para advertirle que le habían amenazado con pegarle al menos desde el pasado viernes y que tenía mucho miedo. La docente me dijo que estaría atenta”.

La denunciante añadió que “a las 16.30 horas, en el centro hacen horario partido, nos llamó para explicar que le habían pegado, que estaba herido. Entonces acudí al centro a buscar a mi hijo. Lo encontramos encerrado en el vestuario de la zona deportiva. Le habían pinchado con algo en la cabeza, estaba sangrando y tenía golpes. Fuimos nosotros los que le llevamos al CAP y no desde el centro”. La progenitora lamenta “la pasividad del colegio ante un hecho tan grave. No han hecho absolutamente nada. Se han quedado cruzados de brazos. Son responsables de lo ocurrido al no cumplir con sus obligaciones de velar por la seguridad de sus alumnos”. El menor no acudió ayer al centro. Así las cosas, la mujer afirmó que en ningún momento amenazó “a ningún alumno ni entré a la fuerza al centro”.