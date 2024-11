Simuladores de coches de 'rally' en la Lan Party

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

La decimoséptima Mollerussa Lan Party potenciará las actividades abiertas al público en general con propuestas como un simulador de coches de rally y otro de Fórmula 1. Así, se habilitará la zona Egames (a cargo de la empresa Games Sports Electrònics) en la que se llevarán a cabo campeonatos de juegos como Fortnite o de baile con Just Dance. Asimismo, también habrá un taller sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en las profesiones de arquitectura, medicina y comunicación, a cargo del youtuber Xavier Mitjana. Será el sábado a las once y media de la mañana. No faltarán a la cita casi medio millar de gamers procedentes de diferentes puntos del estado español, tal y como explicaron el presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, y Edu Roca, de la Associació Lan Party Mollerussa.

Los centros educativos también visitarán la Lan Party: serán los institutos de Mollerussa que cursan ciclos de informática así como estudiantes del centro Ilerna. Estos últimos podrán asistir a un taller sobre la inteligencia artificial. No faltarán los tradicionales torneos de juegos como el League of Legends y se repartirán en premios hasta 5.750 euros en metálico. El certamen estará activo desde mañana jueves hasta domingo.